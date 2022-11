Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : C'est bouclé pour le transfert de ce crack de Batlles

Publié le 10 novembre 2022 à 00h45

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’ASSE. Entre les mauvais résultats sportifs en Ligue 2 et les rumeurs de transferts autour de ses meilleurs joueurs, le navire stéphanois coule peu à peu. D’ailleurs, un autre crack de Laurent Batlles devrait partir prochainement. N’arrivant pas à se mettre d’accord avec l’ASSE, Noah Raveyre (17 ans) devrait s’engager avec un cador européen.

Depuis sa relégation en Ligue 2, l’ASSE coule petit à petit. Le club stéphanois n’y arrive pas dans la deuxième division française et risque pour le moment une nouvelle descente. 19e de Ligue 2, l’ASSE dirigée par Laurent Batlles pourrait bien évoluer en National la saison prochaine. En interne, rien ne va plus et dernièrement, ça s'affole avec les rumeurs de départ de Jean-Philippe Krasso. Toutefois, c’est un autre jeune qui devrait plier bagage prochainement.

Transferts - ASSE : Coup de tonnerre sur le mercato des Verts https://t.co/DJbyjSOA5U pic.twitter.com/Ybnm4YymbM — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Raveyre va quitter l’ASSE

Selon les informations de Foot Mercato , Noah Raveyre devrait quitter l’ASSE dans peu de temps. N’arrivant pas à trouver un terrain d’entente avec les Verts pour son premier contrat professionnel, le jeune portier de 17 ans serait parvenu avec s’entendre avec l’AC Milan. Un accord verbal aurait été trouvé entre les deux parties.

L’AC Milan veut en faire son gardien d’avenir