Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti fait une grosse annonce pour le mercato

Publié le 24 juillet à 12h45 par Hugo Ferreira

Après une saison plus que réussie, marquée par la victoire finale en Ligue des champions, le Real Madrid souhaitait renforcer son effectif afin de pouvoir conserver son titre. Toutefois, alors que seuls Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont rejoint la Casa Blanca, le mercato estival serait déjà terminé, selon Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid a dépassé toutes les attentes la saison dernière. Menés par un Karim Benzema au top de sa forme, les Merengue ont dominé le championnat, et ont remporté leur 35ème titre de Liga. Malgré un parcours difficile, les hommes de Carlo Ancelotti ont également été sacrés en Ligue des champions, poussant leur propre record à 14 trophées. Désireux de conserver son titre, le Real Madrid comptait réaliser un mercato estival ambitieux, mais n’a finalement attiré que deux joueurs.

Mercato : Privé de Mbappé, le Real Madrid tranche pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/LvG474KAXF pic.twitter.com/8AnT74QRxO — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Le Real Madrid est discret

Le Real Madrid n’a pas enregistré beaucoup d’arrivées depuis le début du mercato estival. La priorité était Kylian Mbappé, mais l’international français a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’Antonio Rüdiger a rejoint librement la Casa Blanca à l’issue de son bail avec Chelsea, le seul achat des Merengue est donc Aurélien Tchouaméni. Cependant, il ne devrait pas y avoir d’autres renforts.

Il n’y aura plus de recrues