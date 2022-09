Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti confirme un énorme doute sur le mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 12h15 par La rédaction

Pendant de nombreuses semaines, le doute planait sur la continuité de Marco Asensio au sein de l’effectif du Real Madrid. L’international espagnol, finalement loin d’être indiscutable au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti, était annoncé sur le départ, mais est finalement resté. Et le coach italien des Merengue a confirmé ces doutes concernant Marco Asensio…

Marco Asensio a eu droit à sa rédemption auprès des supporters du Real Madrid. En effet, l’international espagnol s’était attiré les foudres du public, après un geste d’énervement lors de la dernière journée de Liga face à Majorque, au cours de laquelle Carlo Ancelotti ne l’avait pas fait entrer. Cependant, avec son but contre le RB Leipzig, tout semble pardonné.

Transferts - Real Madrid : Un cas sensible du mercato fait réagir le vestiaire https://t.co/Qzgzecf8C4 pic.twitter.com/kRl0Wgcrk1 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Il y avait des doutes concernant son départ »

Cependant, Carlo Ancelotti a confirmé mercredi en conférence de presse les incertitudes de cet été concernant un départ de Marco Asensio du Real Madrid : « Marco avait besoin de ce but. Cet été, il y avait des doutes concernant son départ ou non, mais il est resté, et nous sommes tous heureux » a déclaré l’entraîneur italien.

« C’est un type formidable, et nous avons besoin de lui »