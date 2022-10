Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà la vérité sur le mercato de Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Prolongé en mai dernier par le PSG jusqu’en 2025, Kylian Mbappé refait pourtant aujourd’hui l’objet d’un incroyable feuilleton puisqu’il envisagerait de claquer la porte du club de la capitale au plus vite. Et selon Daniel Riolo, tout part de la gestion de Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier et des promesses non-tenues.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans la journée de mardi et elle a été confirmée un peu partout dans la presse française ainsi qu’à l’étranger : Kylian Mbappé envisagerait de claquer la porte du PSG au plus vite. Pourtant prolongé jusqu’en 2025 en fin de saison dernière après un interminable feuilleton l’envoyant au Real Madrid, l’attaquant français semble donc déterminé à quitter le Parc des Princes. Et Daniel Riolo a fait des révélations troublantes sur le cas Mbappé au micro de l’After Foot sur RMC Sport.

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Mbappé a vite regretté https://t.co/5yKjoEOkaH pic.twitter.com/JZj7qii0Ne — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Une opération de communication pilotée par Al-Khelaïfi ?

Selon Riolo, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a tout simplement souhaité faire oublier la déroute en Ligue des Champions en mettant le paquet pour prolonger et ainsi réaliser le coup d’éclat du mercato, comme ce fut le cas en 2017 avec le transfert de Neymar en provenance de Barcelone pour 222M€ : « Nasser Al-Khelaïfi était, comme d’habitude, dans une opération de communication, mais il n’en a finalement rien à cirer de Mbappé. Ce qu’il a toujours dit, c’est : Mbappé ne partira pas libre. On va le garder, on va réussir », indique d’abord Riolo, avant de poursuivre.

« Al-Khelaïfi a fait exactement ce qu’il a fait après le Barça »