Foot - Mercato - PSG

PSG : Une vérité éclate dans le feuilleton Mauro Icardi

Publié le 16 août 2022 à 23h00 par Thomas Bourseau

Entre Mauro Icardi et Monza, les rumeurs semblent à présent appartenir au passé. En effet, le pensionnaire de Serie A a récemment affirmé qu’un transfert de l’attaquant du PSG n’aurait pas lieu. Néanmoins, il semblerait qu’une telle opération n’aurait pas non plus emballé Icardi pour cet été du moins.

Mauro Icardi n’est plus le bienvenu au PSG. Et Christophe Galtier ne l’a clairement pas caché. « J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j'allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n'est pas possible. Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance ». Voici le message clair que faisait passer l’entraîneur du PSG en conférence de presse la semaine dernière.

Monza a fermé la porte à Icardi

Avant même le discours lourd de sens de Christophe Galtier, il était déjà clair que Mauro Icardi était poussé vers la sortie au PSG. Et l’une des options qui se présentaient à l’attaquant argentin était Monza, club tout juste promu en Serie A qui se situe en Lombardie, région appréciée par le clan Icardi puisqu’il y a vécu pendant cinq ans à Milan lorsqu’il évoluait à l’Inter. Cependant, l’administrateur délégué de Monza, en la personne de Adriano Gallieni, avouait à DAZN dernièrement que la porte était à présent fermée pour un transfert de l’attaquant du PSG. « Nous n’allons pas recruter Mauro Icardi. Souvenez-vous de mes paroles. Il n’en est pas question. Nous ne le signons pas. Nous n’avons pas besoin de nouvel attaquant après l’arrivée d’Andrea Petagna ».

Mercato - PSG : Une nouvelle destination surprenante se dessine pour Mauro Icardi https://t.co/MmcnSsUrkY pic.twitter.com/p5BjUTxfiS — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Icardi aurait lui-même écarté l’option Monza