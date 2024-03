Transferts - PSG : Une folie à 93M€ concoctée par Al-Khelaïfi ?

Thomas Bourseau

Marcus Rashford ne traverse pas la période la plus faste sportivement parlant de sa carrière à Manchester United. Et alors qu’il est question d’un éventuel transfert outre-Manche, le PSG compterait profiter de la situation pour l’après-Kylian Mbappé, dont le départ au Real Madrid se dessine de jour en jour.

Nasser Al-Khelaïfi avait fait tout son possible pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain au printemps 2022, avec succès. Mais cette fois, la situation semble être irrévocable pour Mbappé. Et pour cause, le 13 février dernier, à l’occasion d’une conversation avec Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé expliquait à son président qu’il partirait en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat.

Rashford dans le viseur du PSG, un pont d’or et un transfert à 93M€ ?

Afin de remplacer Kylian Mbappé, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait un profil précis en tête. Selon The Daily Star , la priorité du président du PSG serait d’attirer Marcus Rashford à Paris. Pour ce faire, et alors qu’il a prolongé son contrat à Manchester United l’été dernier jusqu’en 2028, le PSG serait prêt à dégainer une offre de 93M€ aux Red Devils tout en promettant à Rashford un salaire hebdomadaire de 585 000€.

PSG : Riolo dénonce un échec de Luis Enrique ! https://t.co/lZt6CDqXQK pic.twitter.com/0R45iGhg6c — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

115M€ réclamés pour Rashford ?