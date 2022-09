Foot - Mercato - PSG

PSG : Une condition est posée pour ce compatriote de Neymar

Publié le 29 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait la ferme intention de tenter sa chance pour Andrey Santos (18 ans), jeune talent brésilien et compatriote de Neymar. Cependant, la lutte s’annonce rude pour le milieu de terrain offensif de Vasco de Gama. Explications.

Luis Campos semble avoir l’envie d’à la fois recruter des joueurs de haut standing pour permettre au PSG d’atteindre ses objectifs à court terme, mais verrait également sur le long terme en mettant la main sur les grands talents de demain.

Le Barça, Everton et Newcastle pour contrecarrer les plans du PSG pour Santos ?

C’est pourquoi le conseiller football du Paris Saint-Germain a fait le choix de cocher le nom d’Andrey Santos (18 ans) en juin dernier comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin. Le PSG se frottait déjà à la concurrence du FC Barcelone, du Genoa et d’Everton avant que Newcastle décide de pointer le bout de son nez dans cette opération.

Andrey Santos pour 35M€ ?