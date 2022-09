Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos va régler un énorme dossier au PSG

Publié le 29 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Le mercato estival étant désormais terminé, le travail n’est toutefois pas terminé pour Luis Campos. En effet, au PSG, le Portugais doit gérer de nombreuses prolongations. Cela est notamment le cas avec Marquinhos, aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. Toutefois, en ce qui concerne l’avenir du Brésilien, cela devrait être très facilement réglé.

Place désormais à l’opération prolongations au PSG. Et cela concerne de nombreux joueurs de Christophe Galtier. Luis Campos a donc du pain sur la planche et il a déjà commencé à avancer certains pions. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, des premiers contacts informels ont commencé avec Presnel Kimpembe. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’international français devrait ainsi recevoir une offre de prolongation prochainement. Et outre Kimpembe, il y a aussi le cas Marquinhos à gérer.

Entre le PSG et Marquinhos, ça va continuer

Arrivé au PSG en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024. Le Brésilien fait ainsi partie de ces joueurs parisiens qui vont faire l’objet d’une offre de prolongation. A en croire les informations de Média Foot , cela devrait d’ailleurs être une formalité pour régler ce dossier Marquinhos. En effet, le capitaine du PSG fait l’unanimité au sein du club de la capitale, où il est d’ailleurs plus heureux que jamais. Comme précisé par le média français, tout serait ainsi quasiment bouclé concernant la signature du nouveau contrat de Marquinhos avec le Paris Saint-Germain.

« Il est irréprochable »