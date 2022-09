Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle offre XXL pour le transfert de Skriniar

Publié le 28 septembre 2022 à 11h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours courtisé par le PSG qui entend visiblement revenir à la charge le plus rapidement possible, Milan Skriniar se trouve dans une situation contractuelle très incertaine à l’Inter Milan. Et Luis Campos compte bien en profiter en lui proposant un salaire colossal pour l’attirer au Parc des Princes.

Avec le passage à trois défenseurs centraux dans le nouveau schéma tactique instauré par Christophe Galtier cette saison au PSG, la volonté de Luis Campos était très claire pour le mercato estival : attirer un nouveau profil de renom à ce poste pour venir épauler Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le conseiller sportif du PSG a pour cela concentré ses forces sur Milan Skriniar (27 ans), mais l’Inter Milan a repoussé ses offres en boucle.

Le PSG ne lâche pas Skriniar

Malgré cet échec du mercato estival, le PSG entend revenir à la charge en janvier pour essayer de boucler le transfert de Milan Skriniar, d’autant que le contrat du défenseur slovaque court jusqu’en juin prochain avec l’Inter. Le PSG est donc en position de force avec ses moyens financiers conséquents.

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Skriniar sur sa situation https://t.co/bOZElmyt4K pic.twitter.com/i77m4JHQkT — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Un contrat de 9M€ par an déjà prêt