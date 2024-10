Transferts - PSG : Un joueur «exceptionnel» file, l’OM s’en frotte les mains

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot est revenu en France cinq ans après son départ du PSG pour la Juventus. Cependant, le choix de l’international français s’est porté sur l’ennemi historique du Paris Saint-Germain, à savoir l’Olympique de Marseille. Une décision grandement appréciée par Leonardo Balerdi.

Titi parisien, Adrien Rabiot n’a certes effectué que les deux dernières années de sa formation au PSG. Néanmoins, il y a passé la plus grande partie de sa carrière entre 2012 et 2019. De quoi lui permettre d’avoir pleinement le cœur rouge et bleu, couleurs du Paris Saint-Germain ? Pas vraiment.

Adrien Rabiot quitte le PSG et finit par rejoindre l’ennemi

Sans club au terme du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a signé à l’OM à la mi-septembre. De quoi déchaîner les foudres des supporters parisiens et du capitaine Marquinhos qui se refusait à tout commentaire en conférence de presse dans la foulée de l’annonce de l’arrivée de Rabiot à l’Olympique de Marseille.

«Tu peux voir qu'il est un joueur incroyable. Il est très important pour nous»

A l’approche du Classique opposant l’OM au PSG au Vélodrome dimanche soir, Leonardo Balerdi s’est enflammé pour le joueur incroyable qui a signé à l’Olympique de Marseille. « Rabiot est un joueur exceptionnel, avec le ballon et sa technique, mais c'est aussi un leader de vestiaire. La manière dont il donne les messages, tu peux voir qu'il est un joueur incroyable. Il est très important pour nous ».