Transferts - PSG : Un joueur de l’équipe de France chaud pour signer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Appelé pour la première fois de sa jeune carrière par Didier Deschamps en équipe de France, Maghnes Akliouche a finalement décidé de rester à l'AS Monaco cette saison. Le milieu offensif était pourtant dans les petits papiers du PSG, et un journaliste de RMC Sport affirme d'ailleurs qu'Akliouche était très chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale cet été.

Le PSG n'a pas été très actif cet été sur le marché des transferts avec seulement trois nouvelles recrues (Marin, Chevalier et Zabarnyi), et pourtant, Maghnes Akliouche (23 ans, AS Monaco) était annoncé sur la short-list de Luis Campos en cas de départ de Kang-in Lee. Ce dernier n'a pas quitté le Parc des Princes, et de son côté, Akliouche va donc se "contenter" de ses premiers pas en équipe de France en guise de nouveauté pour le moment. Il était pourtant très attiré par le PSG...

« Il avait vraiment envie de venir au PSG » C'est en tout cas ce qu'a dévoilé le journaliste Fabrice Hawkins dans l’After Foot, sur RMC Sport : « Si Kang-in Lee partait, ils avaient déjà prévu de le remplacer. C’est la seule chose qui aurait pu bouger (…) Akliouche, je pense qu’il avait vraiment envie de venir. Dans tous les cas, il serait venu si on lui avait proposé », confie le journaliste.