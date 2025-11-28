Transferts - PSG : Un gros joueur répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La femme de Marquinhos fait le point sur son avenir au PSG alors que son contrat court jusqu'en 2028 au Parc des Princes, et indique lui poser régulièrement la question de ce qu'il souhaite pour son avenir. Et la réponse du défenseur central brésilien est plutôt cash : il n'envisage pas un transfert loin du PSG pour le moment.

Interrogée dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Carol Cabrino, l'épouse de Marquinhos, évoque l'avenir du capitaine du PSG dont le contrat court jusqu'en 2028 au sein du club de la capitale. Et alors qu'elle l'interroge régulièrement sur ses intentions, le défenseur central brésilien de 31 ans lui répond de manière assez claire : il ne quittera pas le PSG pour le moment.

« Sa tête est à Paris et nulle part ailleurs » « Marqui aime être ici. Parfois je lui pose des questions sur la suite… Sa tête est à Paris et nulle part ailleurs. Il se sent tellement bien au PSG. Le fait de partager ce moment avec les enfants, ça change tout. On a fondé notre famille à Paris. On a tout construit ici », indique la femme de Marquinhos sur sa situation au PSG.