Transferts - PSG : Un gros joueur répond cash !

La femme de Marquinhos fait le point sur son avenir au PSG alors que son contrat court jusqu'en 2028 au Parc des Princes, et indique lui poser régulièrement la question de ce qu'il souhaite pour son avenir. Et la réponse du défenseur central brésilien est plutôt cash : il n'envisage pas un transfert loin du PSG pour le moment.
Interrogée dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Carol Cabrino, l'épouse de Marquinhos, évoque l'avenir du capitaine du PSG dont le contrat court jusqu'en 2028 au sein du club de la capitale. Et alors qu'elle l'interroge régulièrement sur ses intentions, le défenseur central brésilien de 31 ans lui répond de manière assez claire : il ne quittera pas le PSG pour le moment.
« Sa tête est à Paris et nulle part ailleurs »
« Marqui aime être ici. Parfois je lui pose des questions sur la suite… Sa tête est à Paris et nulle part ailleurs. Il se sent tellement bien au PSG. Le fait de partager ce moment avec les enfants, ça change tout. On a fondé notre famille à Paris. On a tout construit ici », indique la femme de Marquinhos sur sa situation au PSG.
« Je me sens vraiment parisienne »
« Quand je parle avec quelqu’un, je me sens vraiment parisienne. Notre quatrième enfant va arriver. C’est pour ça que Paris est spécial pour nous. Le PSG et Paris, c’est toute notre vie », poursuit Carol Cabrino.