PSG - 40M€ : Le transfert qui régale Luis Enrique !

Axel Cornic

Arrivé en 2022, Vitinha a gravi les échelons au Paris Saint-Germain, devenant la principale plaque tournante du jeu de Luis Enrique. Et le milieu de terrain ne cesse d’impressionner, au point d’éclipser certains de ses illustres prédécesseurs du côté du club parisien.

On commence à manquer de superlatifs. Troisième du dernier Ballon d’Or, Vitinha est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Encore récemment il a défrayé la chronique en marquant un triplé pour le PSG, lors de la large victoire sur Tottenham en Ligue des Champions (5-3).

Mieux que Verratti ? Les louanges pleuvent sur le Portugais, qui selon certains aurait déjà dépassé les icônes du PSG comme Marco Verratti. « Verratti était un joueur de lumière, spectaculaire, dont l’aisance attirait les regards, surtout dans les petits espaces » a fait remarquer un autre ancien milieu parisien Vincent Guérin, dans L’Équipe.