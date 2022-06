Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros coup du mercato est disponible pour Campos

Publié le 29 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG qui espère recruter du renfort en cette période de mercato estival, et notamment dans l’entrejeu, Seko Fofana figure donc sur la short-list de Luis Campos. Et il semblerait que le RC Lens soit tout à fait disposé à envisager une vente de l’international ivoirien.

Interrogé lundi en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a ouvert la porte à un possible départ de Seko Fofana (27 ans) cet été alors que ce dossier fait couler beaucoup d'encre : « Évidemment, on a tous la volonté de les garder. Mais il y a un projet club, il y a les joueurs qui sont aussi des projets. Aujourd’hui, je suis content de les voir, ils sont contents d’être. Là. Mais on sait tous pertinemment comment les choses peuvent se passer. S’il nous manque l’un ou l’autre de nos joueurs de l’entrejeu titulaires la saison passée, ou les deux, on s’adaptera », a indiqué l’entraîneur du RC Lens.

Bonne nouvelle pour le mercato du PSG

Un discours qui n’est forcément pas passé inaperçu au sein du PSG, qui est annoncé avec insistance sur les traces de Seko Fofana. Son profil plait beaucoup à Luis Campos comme l’a récemment rappelé L’Equipe , et le quotidien sportif évoquait également une somme comprise entre 30 et 40M€ pour que le RC Lens envisage de laisser partir son robuste milieu de terrain, également ciblé par Arsenal et Newcastle alors qu'il sort d'une saison particulièrement convaincante en Ligue 1.

Le RC Lens ouvre la porte pour Fofana

Lundi, au cours de cette même conférence de presse, le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille a lui aussi évoqué la possibilité d’un transfert de Fofana en cette période de mercato : « On n’est pas dans l’obligation budgétaire de vendre. Si certains joueurs trouvent qu’il y a un projet plus intéressant pour eux, on se pose avec eux. On ne dit pas qu’il y a des joueurs intransférables ».

« Aucun joueur n’est enfermé »