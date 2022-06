Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros transfert en Ligue 1 se précise pour Luis Campos ?

Publié le 28 juin 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude pour le mercato estival du PSG qui va chercher à se renforcer au milieu de terrain, Seko Fofana fait beaucoup parler après sa saison XXL en Ligue 1 avec le RC Lens. Et l’international ivoirien ne sera pas retenu en cas de bonne offre… Une aubaine pour Luis Campos.

Le 24 juin dernier, L’EQUIPE confirmait le vif intérêt du PSG et de son nouveau conseiller sportif Luis Campos pour Seko Fofana (27 ans), d’autant que le milieu de terrain ivoirien sort d’une saison particulièrement réussie avec le RC Lens, où son contrat court jusqu’en juin 2024.

Ça bouge autour de Fofana

Comme l’a annoncé le quotidien sportif, une offre comprise entre 30 et 40M€ pourrait suffire à boucler le transfert de Fofana, également courtisé par Arsenal et Newcastle. Mais le robuste milieu de terrain lensois serait disposé à rester en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui pourrait faire les affaires du PSG.

Haise ouvre la porte pour Fofana

Interrogé en conférence de presse lundi, l’entraîneur du RC Lens Franck Haise a laissé entendre que Seko Fofana pourrait partir durant le mercato en cas de bonne offre : « Évidemment, on a tous la volonté de les garder. Mais il y a un projet club, il y a les joueurs qui sont aussi des projets. Aujourd’hui, je suis content de les voir, ils sont contents d’être. Là. Mais on sait tous pertinemment comment les choses peuvent se passer. S’il nous manque l’un ou l’autre de nos joueurs de l’entrejeu titulaires la saison passée, ou les deux, on s’adaptera », a indiqué l’entraîneur du RC Lens. Un discours validé par sa direction.

