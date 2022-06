Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour cette vente à 20M€

Publié le 28 juin 2022 à 13h15 par Jules Kutos-Bertin

Après deux prêts consécutifs au RC Lens, Arnaud Kalimuendo devrait être vendu définitivement par le PSG qui demande 20M€. Si les Sang et Or se voyaient bien conserver l’attaquant parisien, ce dossier s’annonce difficile en raison du prix demandé par le club de la capitale.

Si le PSG cherche à se renforcer à plusieurs postes, Luis Campos a une autre priorité pour cet été : les ventes. Depuis plusieurs saisons, le club de la capitale est souvent critiqué pour sa difficulté à se séparer de certains éléments qui n’ont presque pas de temps de jeu. Ce sera l’une des missions de Luis Campos cet été.

Départ en vue pour Kalimuendo

Prêté depuis deux saisons au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est amené à quitter le PSG lors de ce mercato. « Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J’ai fait mes 2 saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi », expliquait l’international espoir français au début du mois de juin. Suivi de près par plusieurs clubs anglais, Arnaud Kalimuendo aurait une option de moins en Ligue 1.

Le RC Lens va être juste