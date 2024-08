Transferts - PSG : Un feuilleton du mercato va s’accélérer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des semaines, le PSG œuvre pour trouver le remplaçant de Kylian Mbappé. Le club a évoqué plusieurs pistes et celle qui paraît le plus plausible en ce moment est celle de Victor Osimhen. En effet le Napoli fait tout pour conserver son avant-centre mais pas encore de quoi décourager le PSG. Une bonne nouvelle vient de tomber pour ce dossier.

Le PSG a très bien démarré sa saison en s'imposant face au Havre pour le tout premier match de Ligue 1. Mais le club a encore du temps pour peaufiner son mercato avant la fin du mois et une piste de l'été pourrait enfin être concrétisée alors que certains avaient perdu l'espoir. Victor Osimhen est un profil convoité, notamment par Chelsea, qui souhaitait procéder à un échange avec Romelu Lukaku. Il ne devrait pas avoir lieu, ce qui laisse la place au PSG.

Naples fait une offre pour Lukaku

Egalement sur la piste de Victor Osimhen cet été, Chelsea a approché Naples pour tenter de réussir ce gros transfert. On parlait alors d'un échange avec Romelu Lukaku mais les dernières informations laissent entendre que cette option est terminée. D'après Fabrizio Romano, une offre est tombée de la part de Naples pour l'international belge. Il précise que les dossiers Lukaku et Osimhen sont bien différents et que le Nigérian n'est pas compris dans le deal. De quoi laisser un espoir au PSG.

Grande nouvelle pour le PSG ?

Si jamais le transfert de Romelu Lukaku en direction de Naples devait se faire, ce serait une bonne nouvelle pour le PSG puisque la situation autour de Victor Osimhen pourrait se débloquer. L'avant-centre nigérian, ancien du LOSC, pourrait enfin être libéré par le président Aurelio De Laurentiis, qui s'était déjà montré très gourmand concernant Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants parisiens doivent utiliser le temps restant dans ce mercato.