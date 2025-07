Transferts - PSG : Un crack va signer au Paris FC ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la presse italienne évoquait un intérêt du PSG il y a quelques mois, Aaron Ciammaglichella pourrait finir par débarquer à Paris, mais au Paris FC. Le promu de Ligue 1 aurait pris des renseignements à propos du milieu de terrain âgé de 20 ans, qui appartient au Torino et était prêté à Ternana la saison dernière.

Après Noha Sangui (19 ans) et Moses Simon (29 ans), arrivés en provenance du Stade de Reims et du FC Nantes, le Paris FC poursuit son mercato estival et espère notamment se renforcer au milieu de terrain. En ce sens, le club parisien est annoncé sur la piste de l’expérimenté Benjamin André (34 ans, LOSC), mais ciblerait également un profil plus jeune.