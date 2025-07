Real Madrid : Coup de théâtre à 90M€ sur le mercato !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo pourrait changer de club lors de ce mercato estival. En effet, le club merengue serait prêt à vendre son numéro 11 en cas d'offre à hauteur de 90M€. Si plusieurs club anglais, dont Arsenal, souhaiteraient recruter Rodrygo, ils refuseraient tous de répondre aux attentes financières merengue.

Arsenal refuse de payer 90M€ pour Rodrygo

Selon les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid ne retiendra pas Rodrygo cet été en cas d'offre satisfaisante, soit en cas d'offensive à hauteur de 90M€. Un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard. A en croire le média espagnol, le Real Madrid souhaiterait montrer sa volonté de conserver Rodrygo et refroidir les prétendants, ou du moins les pousser à y réfléchir à deux fois avant de s'attaquer à lui. Si les clubs anglais se montrent les plus pressants pour le transfert du Brésilien, Arsenal est l'équipe la plus avancée sur ce dossier. Toutefois, les Gunners refuseraient de payer le prix réclamé par le Real Madrid pour le transfert de Rodrygo. D'ailleurs, les courtisans britanniques auraient mis ce dossier en stand-by, souhaitant voir comment la situation du joueur évolue sous la houlette de Xabi Alonso, avant de réfléchir à une éventuelle stratégie d'achat.