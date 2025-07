Real Madrid : Une star craque en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs sont désormais connus. Vainqueur de la Juventus ce mardi soir (1-0), le Real Madrid va retrouver le Borussia Dortmund au tour suivant. Après cette victoire, la star Thibaut Courtois a dézingué en direct les nombreux détracteurs de cette compétition aux États-Unis.

Le Real Madrid se hisse au tour suivant. Le club madrilène s’est imposé ce mardi soir face à la Juventus , et affrontera le Borussia Dortmund en quart de finale, avant de retrouver le PSG ou le Bayern Munich en cas de qualification pour le dernier carré. Après une saison 2024-2025 très compliquée, les Merengue souhaitent réellement remporter cette compétition, qui pourrait parfaitement lancer le cycle de Xabi Alonso .

« C’est comme ça au final, le niveau est élevé »

« Mais ceux qui comprennent le football savent que les équipes brésiliennes sont bonnes, qu’Al Hilal est une excellente équipe, que Monterrey peut facilement battre Dortmund aujourd’hui (Dortmund s’est imposé 2-1 contre les Mexicains, ndlr), et pas que les équipes européennes sont les meilleures. C’est comme ça au final, le niveau est élevé, et cela se voit à chaque match. Je pense qu’il y a beaucoup de bons matchs, intéressants à regarder, et nous devons continuer à travailler dur pour espérer atteindre la finale », conclut Thibaut Courtois, bien déterminé à emmener les siens jusqu’en finale de cette compétition.