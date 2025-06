Transfert au Paris FC, la famille Arnault lui promet le pactole !

Pour renforcer son milieu de terrain, le Paris FC aimerait mettre la main sur Benjamin André, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC. Pour maximiser ses chances sur ce dossier, la famille Arnault aurait déjà formulé une offre au joueur de 34 ans. Et pour faire plier Benjamin André, les hautes sphères du PFC proposeraient un salaire alléchant.

D'après les indiscrétions du Parisien, le Paris FC serait bel et bien sur les traces de Benjamin André . D'ailleurs, le club emmené par Stéphane Gilli serait le plus avancé sur ce dossier. En effet, le PFC aurait proposé un contrat de deux ans à Benjamin André , et ce, avec une revalorisation salariale. Mais quelle est la position du capitaine du LOSC ?

Mercato - PFC : André va prendre le temps de la réflexion

Comme l'a rappelé Le Parisien, Benjamin André a ouvert la porte à un départ du LOSC dernièrement. « Il me reste un an de contrat. Je pense qu’on va discuter et on va se poser parce qu’il y a l’âge, il y a aussi le fait qu’on soit en fin de cycle… Il y a beaucoup de joueurs qui étaient arrivés il y a un petit moment et on sent que c’est une page qui se tourne », a déclaré le vétéran français le 17 mai dernier, soit à l'issue de la 34ème et dernière journée de Ligue 1. A l'écoute du marché, Benjamin André ne serait pas fermé à une destination plus exotique, mais il souhaiterait prendre le temps de la réflexion avant de trancher définitivement quant à son avenir. En cas de transfert cet été, le natif de Nice ne devrait pas couter trop cher. Affaire à suivre...