Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un départ déjà prévu pour le mercato estival 2023 ?

Publié le 21 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, Julian Draxler a finalement été prêté sans option d’achat au Benfica Lisbonne. Et alors que son retour dans la capitale semblait déjà programmé pour l’été prochain, Draxler lance un appel du pied à un autre club…

Au même titre que de nombreux autres éléments indésirables (Rafinha, Gueye, Kehrer, Ander Herrera, Kurzawa, Icardi…), Julian Draxler a été poussé vers la sortie par la direction du PSG lors du dernier mercato estival. Le milieu offensif allemand a donc été prêté sans option d’achat au Benfica Lisbonne, où il retrouve un temps de jeu plus important qu’au PSG. Et même si son retour au Parc des Princes semblait donc déjà prévu pour l’été 2023, Draxler semble avoir d’autres projets.

Draxler se verrait bien… à Schalke

Interrogé par le Youtubeur Gamebrother, Draxler a lancé un appel du pied à son ancien club de Schalke 04 : « Un retour à Schalke 04 ? Je peux l'imaginer. Je reste en contact là-bas, notamment avec les employés du club. Schalke est toujours le club qui me tient à cœur. Je regarde les matchs quand je le peux », a indiqué l’international allemand, qui pourrait donc finalement quitter le PSG où son contrat court jusqu’en 2024.

« C’était très spontané »