Mercato - PSG : Galtier ouvre la porte à un renfort très spécial

Publié le 21 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG ira défier l’AC Ajaccio vendredi soir en championnat, Christophe Galtier s’apprête à croiser le fer avec son fils, Jordan, adjoint d’Olivier Pantaloni sur le banc du club corse. Et l’entraîneur du PSG n’exclut pas d’ailleurs de le faire venir un jour pour collaborer à ses côtés…

Il arrive parfois dans ce monde si particulier qu’est celui du football que certains parents s’affrontent le temps d’un match, que ce soit sur le terrain… ou sur un banc de touche ! C’est ce que s’apprête à vivre pour la première fois Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, puisque son fils Jordan n’est autre que l’un des adjoints d’Olivier Pantaloni du côté de l’AC Ajaccio.

« Un moment particulier… »

Interrogé jeudi en conférence de de presse, l’entraîneur du PSG a évoqué ce cas de figure un peu particulier : « Ce sera un moment particulier pour un père de voir un de ses garçons sur un banc de Ligue 1 à côté, dans une confrontation. Je pense que ce sera un moment particulier. Il faudra vite faire abstraction. C'est un garçon passionné par le football, qui n'a pas eu une carrière qu'il aurait pu penser avoir, par rapport aux qualités qu'il avait. Il s'est vite projeté dans une carrière d'éducateur et de formateur. Il a été appelé à être l'adjoint d'Olivier Pantaloni. Il est indépendant, très indépendant. On en parle assez souvent en famille. Il a des références autres que celles de son père. Il étudie et analyse beaucoup », a expliqué b.

Galtier n’exclut pas de le prendre dans son staff