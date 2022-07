Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un attaquant chamboule le mercato de Campos

Publié le 18 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Bien que dans le viseur de plusieurs clubs, Arnaud Kalimuendo se verrait bien rester au PSG cet été et aurait même impressionné Christophe Galtier lors des premiers entraînements. Une situation qui pourrait bien chambouler le mercato parisien puisque la vente du jeune attaquant pourrait rapporter entre 20 et 25M€.

Cet été, le PSG espère bien vendre afin d'équilibrer ses comptes. Pour le moment, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été transféré. Le premier s'est engagé définitivement avec West Ham pour un peu plus de 10M€ tandis que l'OGC Nice a levé l'option d'achat du second pour 2M€. C'est donc encore loin d'être suffisant, et le PSG espère ainsi vendre Arnaud Kalimuendo qui dispose d'une belle cote sur le marché.

Mercato - PSG : Après Ekitike, quel sera le prochain renfort de Luis Campos ? https://t.co/eu7jcz1gBF pic.twitter.com/UjUiCM30n8 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

Kalimuendo finalement prêt à rester au PSG ?

En effet, Leeds serait disposé à offrir quasiment 25M€ pour le transfert d'Arnaud Kalimuendo. Mais selon les informations du journaliste Ben Jacobs, l'attaquant qui revient de deux saisons en prêt au RC Lens se verrait bien rester au PSG où il pourrait intégrer la rotation, malgré l'arrivée d'Hugo Ekitiké. Christophe Galtier serait d'ailleurs impressionné par le comportement de Kalimuendo durant les entraînements.

La situation d'Icardi pourrait tout changer

Finalement, c'est bien la situation de Mauro Icardi qui pourrait tout débloquer. Et pour cause, si l'attaquant argentin est vendu, comme l'espère le PSG, cela offrira plus de chances à Arnaud Kalimuendo de s'intégrer dans la rotation de Christophe Galtier.