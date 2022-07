Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va provoquer un autre transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Nommé cet été sur le banc du PSG, Christophe Galtier a déjà une idée bien précise de la manière dont il souhaite utiliser Kylian Mbappé et réclame pour cela l’arrivée d’un autre attaquant sur le mercato. Le technicien français s’en est expliqué en détail samedi dans un entretien.

Au terme d’un long feuilleton et alors qu’il semblait promis à un départ libre en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG, et Christophe Galtier va donc avoir l’occasion de collaborer avec l’attaquant français. Et il sait déjà de quelle manière…

« Associer Mbappé à un autre attaquant »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE samedi, le nouvel entraîneur du PSG a affiché son projet tactique en attaque pour Kylian Mbappé, qui va nécessiter le recrutement d’un autre attaquant : « Si on veut gagner en fraîcheur et éviter les blessures, il va falloir trouver un équilibre dans le temps de jeu. Ensuite, je veux l'associer à un autre attaquant. Kylian est quelqu'un qui aime la profondeur, très à l'aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. À partir du moment où je souhaite l'associer à un autre attaquant, il faut que ce soit un profil différent. Un point de référence, dans la surface de réparation », a indiqué Galtier.

Le PSG attend un buteur sur le mercato

En clair, le PSG va donc devoir se pencher sur l’arrivée d’un autre attaquant avant la fin du mercato. Hugo Ekitike (20 ans) débarque de Reims, mais il devrait plutôt entrer dans une rotation avec Kylian Mbappé. Reste donc à savoir qui sera ce fameux buteur attendu pour épauler l’international français…