Transferts - PSG : Tuchel va mettre le feu au mercato de Campos

Publié le 13 juillet 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a officiellement lancé son mercato ce mercredi avec l’annonce de Chelsea de l’arrivée de Raheem Sterling en provenance de Manchester City. L’entraîneur de Chelsea pourrait, après les arrivées de Kalidou Koulibaly et Nathan Aké, passer à la vitesse supérieure en marchant sur les traces de Luis Campos au PSG. Explications.

Passé par le PSG de l’été 2018 à décembre 2020, Thomas Tuchel est l’entraîneur de l’ère QSI qui a connu le plus de succès en Ligue des champions puisqu’il a emmené le PSG en finale de la C1 lors du Final 8 de Lisbonne en août 2020. Depuis son licenciement et son arrivée à Chelsea en janvier 2021, Tuchel a remporté la Ligue des champions, trophée derrière lequel les propriétaires qataris du PSG courent toujours.

Tuchel veut Kimpembe malgré Koulibaly et Aké

Après son sacre en Ligue des champions au printemps 2021, Thomas Tuchel aurait tenté de dépouiller son ancien effectif. En effet, décidé à renforcer sa charnière centrale, l’entraîneur de Chelsea aurait approché le PSG à deux reprises l’été dernier pour s’attacher les services de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, en vain puisque les deux joueurs du PSG n’ont pas plié bagage. Néanmoins, avec les nouveaux projets de Luis Campos, nommé conseiller football du club en juin dernier, Kimpembe pourrait ne plus avoir sa place au PSG alors que Milan Skriniar serait attendu. L’occasion pour L’Équipe d’affirmer dernièrement que Thomas Tuchel ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour qu’une offensive soit lancée auprès du PSG pour le transfert de Kimpembe. D’après The Guardian , en plus des potentielles voire imminentes signatures de Kalidou Koulibaly et de Nathan Aké à Chelsea, Tuchel devrait inciter sa direction à se lancer sur les traces de Kimpembe.

Chelsea are poised to sign Kalidou Koulibaly after £33.8m fee is agreed with Napoli. By @JacobSteinberg https://t.co/ttLTlksXyn pic.twitter.com/NdEEYN0jJK — Guardian sport (@guardian_sport) July 13, 2022

À Chelsea, Tuchel travaillerait sur le recrutement d’un attaquant… et veut Lewandowski

À en croire les informations de The Guardian , Thomas Tuchel serait toujours un fervent admirateur de Robert Lewandowski dont l’aventure au Bayern Munich s’écrirait en pointillés. Le principal intéressé a même fait part de ses velléités de départ en juin dernier, soit à un an de l’expiration de son contrat au Bayern. L’entraîneur de Chelsea compterait recruter un attaquant après le départ en prêt de Romelu Lukaku à l’Inter et l’éventuelle vente d’Hakim Ziyech prochainement. Le profil de Lewandowski serait retenu, et il en serait de même au PSG d’après L’Équipe , Foot Mercato et plus récemment Le Parisien qui ont affirmé que le conseiller football Luis Campos voudrait l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Pour Ronaldo, également proposé au PSG, le suspense reste entier