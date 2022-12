Transferts - PSG : Tenu en échec sur son mercato, Campos a une deuxième chance

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait préparer une nouvelle offensive auprès de Manchester City dans le cadre d’un transfert de Bernardo Silva. Tenu en échec l’été dernier, le Paris Saint-Germain serait toujours sur les rangs, au même titre que le FC Barcelone.

Arrivé en juin dernier au PSG en tant que conseiller football du club de la capitale, Luis Campos avait plusieurs gros dossiers qui n’ont pas débouché sur un transfert. En attestent les opérations Robert Lewandowski ou encore Milan Skriniar. Au milieu de tous ces dossiers résidait un rêve de Campos : rapatrier Bernardo Silva en Ligue 1 après l’avoir recruté à l’AS Monaco en 2014.

Le PSG a tout tenté pour satisfaire Campos pour Silva

Le10sport.com vous avait révélé l’intérêt de Luis Campos pour le milieu offensif de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025, dès le 3 août dernier. Les dirigeants du PSG étaient prêts à permettre au conseiller football du Paris Saint-Germain de réaliser son rêve avec l’international portugais. Pour ce faire, une offre de 80M€ avait été dégainée par le comité de direction du club de la capitale au cours de la deuxième quinzaine d’août comme le10sport.com vous le dévoilait, sans succès. Manchester City refusait, après les départs successifs de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus, de perdre un énième élément phare de l’animation offensive de l’effectif de Pep Guardiola.

Bernardo Silva fait toujours rêver le PSG et… Barcelone