Transferts : Du lourd est annoncé pour le mercato de l'ASSE

Thibault Morlain

Alors que l'ASSE vit un véritable calvaire en Ligue 2, la solution pourrait venir du mercato hivernal. Durant le mois de janvier, les Verts pourraient profiter de l'occasion pour apporter du sang neuf et tenter de trouver un second souffle. Cela tend d'ailleurs à se confirmer : à l'ASSE, on se prépare bel et bien à bouger sur le mercato.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE se bat désormais pour éviter de descendre en National. Aujourd'hui, les Verts occupent la dernière place du classement et la situation est donc urgente. Mais encore faut-il que Laurent Batlles trouve la solution pour sortir la tête de l'eau. Elle pourrait venir du mercato hivernal avec l'arrivée de nouveaux joueurs afin de relancer la machine...

« Ils sont sur pas mal de joueurs »

D'ailleurs, ça va bouger à l'ASSE. Ancien joueur des Verts et aujourd'hui à Brest, Franck Honorat a ainsi assuré pour Poteaux-Carrés : « Sainté, ça reste un club historique qui a de l’ambition et des objectifs. J’ai des échos comme quoi ils bossent bien sur cette grosse deuxième partie de saison qui reste à disputer. Je sais qu’ils travaillent pour parfaire leur effectif et qu’ils sont sur pas mal de joueurs ».

« J’ai des échos plutôt encourageants »