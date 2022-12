Transferts - PSG : Sensation du mercato, il va faire ramer le Qatar

Thomas Bourseau

Véritable sensation du football anglais, Jude Bellingham ferait tourner la tête des plus grands clubs européens dont le PSG. À 19 ans et sous contrat avec le Borussia Dortmund, Bellingham ne dispose pas d’un bon de sortie comme le BvB l’a rappelé.

Jürgen Klopp pourrait-il être favorisé plutôt que Luis Campos dans la course à la signature de Jude Bellingham ? Le conseiller football du PSG et le chargé de négociations de transferts qui n’est autre qu’Antero Henrique, seraient particulièrement emballés par l’éventuelle venue de Bellingham au Paris Saint-Germain. Contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025, l’international anglais de 19 ans figurerait également dans les petits papiers de Liverpool qui ferait même de son recrutement une priorité après avoir manqué le coche l’été dernier pour Aurélien Tchouaméni.

«Mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions des cadeaux à Liverpool»

D’ailleurs, d’après Football Insider , le joueur de Liverpool, à savoir Jordan Henderson, se serait déjà mis au travail en demandant à son compatriote anglais Jude Bellingham de venir le rejoindre chez les Reds avec Trent-Alexander Arnold. En outre, le fait que Klopp soit passé par le Borussia Dortmund pourrait lui valoir un bel avantage. Mais pas de cadeau pour les Reds selon Carsten Cramer, directeur exécutif du BvB . « Nous avons une grande sympathie pour Liverpool, c'est certain. Nous avons toujours une bonne relation avec Jurgen et beaucoup d'autres à Liverpool, donc pour moi, c'est aussi mon club préféré en EPL. Mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions des cadeaux à Liverpool ».

«Il a un contrat»