Mercato - PSG : Plan B de Campos pour Skriniar, une annonce tombe sur son avenir

Thomas Bourseau

Luis Campos n’est pas parvenu à ses fins l’été dernier avec Milan Skriniar et pourrait rester sur cet échec au vu de la tournure de l’opération avec le défenseur de l’Inter. Le conseiller football du PSG explorerait d’autres pistes dont celle menant à Josko Gvardiol (20 ans). Mais Chelsea rôde et Matteo Kovacic s’est exprimé sur la situation.

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait prendre la décision de réussir là où il a échoué à la dernière intersaison avec Milan Skriniar. Pour rappel, le conseiller football du PSG avait eu à coeur de mettre la main sur le défenseur central de l’Inter dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain. Cependant, il semblerait qu’une prolongation de contrat se précise pour l’international slovaque.

Pour oublier Skriniar, Campos penserait à la sensation Gvardiol

D’après les informations récoltées et divulguées sur Twitter par le journaliste Ignazio Genuardi, si jamais le PSG venait à manquer son coup avec Milan Skriniar qui semblerait rester une priorité aux yeux de Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain songerait à Josko Gvardiol. En pleine forme avec la sélection croate depuis le début du Mondial au Qatar, le défenseur de 20 ans du RB Leipzig, sous contrat jusqu’en juin 2027, aurait la cote au PSG et chez certains grands clubs européens.

«Je n'ai aucun commentaire à faire sur les rumeurs avec Chelsea»