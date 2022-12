Mercato - PSG : Pochettino valide une piste XXL de Campos sur le mercato

Thomas Bourseau

Marcus Rashford figurerait dans les petits papiers de Luis Campos depuis le dernier mercato estival et le départ d’Arnaud Kalimuendo. Et bien qu’il n’officie plus en tant qu’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino se trouve sur la même longueur d’onde que son conseiller football.

Au cours du dernier mercato estival, seul Hugo Ekitike est venu renforcer le front de l’attaque du PSG bien que Luis Campos avait coché les noms de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca respectivement partis du côté du FC Barcelone et de West Ham.

Campos s’est penché sur le dossier Rashford l’été dernier

Après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais lors de la première quinzaine d’août, Christophe Galtier réclamait en conférence de presse le recrutement d’un attaquant pour pallier le départ du titi parisien. Luis Campos avait alors activé les pistes Rafael Leao et Marcus Rashford selon L’Équipe et RMC Sport, sans succès.

Pochettino affirme que Rashford peut jouer au PSG et au très haut niveau