Transferts - PSG : Poussé vers la sortie, Neymar est attendu aux quatre coins du monde

Publié le 6 juillet 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Au PSG, Neymar ne semble plus faire l’unanimité et selon certains médias, une séparation serait bien perçue par les deux parties. De quoi permettre à un bon nombre de clubs intéressés par le profil de l’international brésilien de se pencher sur sa situation, que ce soit en Angleterre ou de l’autre côté de l’Atlantique.

Ce mardi, Neymar a surpris son monde. Au même titre que Marquinhos, Lionel Messi et Keylor Navas, le Brésilien a effectué son grand retour à l’entraînement du PSG six jours avant la date de reprise fixée pour les joueurs sud-américains. Et pour le cas de Neymar, c’est doublement une surprise au vu de sa situation au Paris Saint-Germain. Bien qu’une clause automatique dans son contrat automatiquement activée le 1er juillet dernier le lie désormais au club de la capitale jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021, Neymar ne semble plus être le bienvenu au PSG selon les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi pour Le Parisien qui veut mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes à Paris.

Chelsea emballé par l’idée d’accueillir Neymar

« Il faut que Neymar aille à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le mieux. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se fera ». La semaine dernière, Thiago Silva profitait d’une interview avec la presse brésilienne afin d’inciter son ancien coéquipier au PSG de le rejoindre à Chelsea. Pour The Evening Standard , le protégé de Thomas Tuchel chez les Blues , à savoir Mason Mount a été interrogé par les grands changements opérés par le rachat de Chelsea par Todd Boehly et les potentielles arrivées de Neymar ou encore de Cristiano Ronaldo à Chelsea. « C'est une nouvelle ère, donc nous sommes tous très excités et, chaque fois qu'une nouvelle saison arrive, vous êtes excités par ce qui est possible. Je suis impatient de voir ce qui va se passer ».

À Newcastle, une place de premier choix est promise à Neymar et à Manchester, pour remplacer Ronaldo

Compatriote de Neymar, l’attaquant brésilien Joelinton est prêt à céder son numéro 10 pour que la star du PSG arbore la tunique des Magpies en signant en faveur de Newcastle. « Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ». Lundi, ESPN a révélé que Manchester United serait prêt à mettre le feu au mercato avec le recrutement de Robert Lewandowski ou de Neymar si Cristiano Ronaldo venait à être transféré avant la clôture du mercato.

Le retour aux sources à Santos ?

Comme UOL Esporte l’a affirmé en s’appuyant sur les propos d’Andres Rueda, Neymar Pai et le président de Santos resteraient en contact constant dans le cas où Neymar Jr deviendrait disponible pour un éventuel retour à Santos, club qu’il a quitté en 2013 pour le FC Barcelone. « Je parle souvent avec le père de Neymar, nous échangeons des idées et cela fait partie de notre quotidien. Avec cette opportunité et ce qui se passe avec lui au PSG, Santos laissera toujours les portes ouvertes et rêvera. Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait. Nous avons parlé, nous savons que c'est difficile et que c'est un rêve. Nous discutons, nous allons continuer de parler et c'est un rêve. Mon obligation est au moins d’essayer ».

Flamengo, l’invité surprise ?