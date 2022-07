Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une opération surréaliste est envisagée pour Cristiano Ronaldo

Publié le 5 juillet 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo aurait demandé son transfert de Manchester United, lui qui voudrait jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Même si les Red Devils auraient pour le moment bloquer tout départ de leur star, plusieurs équipes sont prêtes à bondir. Parmi elles, on trouve Naples, Chelsea, le Bayern, l’AS Rome mais aussi…le FC Barcelone.

Après avoir signé un come-back retentissant l’été dernier à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait déjà claquer la porte. Le quintuple ballon d’or serait déçu de son équipe qui n’a même pas pu se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Ronaldo veut encore gagner des titres, ce qui semble compliqué à Manchester United à l’heure actuelle.

Du beau monde pour accueillir Ronaldo

Et si le club mancunien aurait pour le moment refusé de laisser partir son joueur, une foule de clubs se seraient déjà penché sur la possibilité d’accueillir la légende portugaise. Ainsi, Naples et l’AS Rome en Italie, Chelsea et le Bayern seraient tous venus aux nouvelles. Mais cette liste comporte une autre équipe, le rival de toujours de Cristiano Ronaldo : le FC Barcelone.

CR7 bientôt Blaugrana ?