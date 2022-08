Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour son obsession, Luis Campos reçoit une réponse

Publié le 30 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait la ferme intention de boucler la venue d’un défenseur central afin de concurrencer Sergio Ramos. L’option Axel Disasi prendrait de l’ampleur ces dernières heures alors qu’une offre de transfert pourrait être dégainée par le PSG pour l’AS Monaco. Le principal intéressé laisse planer le doute sur la suite de sa carrière.

Avant la clôture du mercato estival qui fermera ses portes lors de la deuxième partie de semaine, Luis Campos ne compterait pas revenir sur ses positions. À en croire les informations divulguées par Le Parisien, le conseiller football du PSG aurait toujours, malgré les échecs dans les dossiers Milan Skriniar et Marcus Rashford, de recruter un défenseur axe droit pour concurrencer Sergio Ramos et pour faire souffler Neymar de temps à autre, en ce qui concerne le recrutement de l’attaquant.

Après les échecs Skriniar et Fofana, Campos accélère pour Disasi…

Cependant, il n’y aurait aucune certitude quant à la possibilité de Luis Campos d’incorporer un nouveau défenseur avant que le rideau ne tombe sur le marché des transferts. En effet, les opérations Milan Skriniar et son alternative Wesley Fofana n’ont finalement rien donné. De quoi pousser le conseiller football du PSG à accélérer sur un dossier qu’il aurait déjà ouvert il y a peu : Axel Disasi. D’après les informations de Saber Desfarges, le défenseur central de l’AS Monaco, qui a effectué une performance XXL face au PSG dimanche soir (1-1), aurait été l’objet de discussions entre les deux directions pour un transfert de Disasi.

…et aurait préparé une offre de transfert pour l’AS Monaco

Toujours selon les informations du journaliste de Prime Video Sport, une offre de transfert pour l’AS Monaco dans le cadre de l’opération Axel Disasi était déjà une option prise en considération dimanche soir. Ladite proposition pourrait rapidement arriver dans les bureaux des dirigeants de l’AS Monaco.

Axel Disasi laisse planer le doute pour son avenir