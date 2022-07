Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ousmane Dembélé sur le point de tirer sa révérence sur le mercato ?

Publié le 3 juillet 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone mettrait un terme aux infimes espoirs de Nasser Al-Khelaïfi de témoigner de l’arrivée libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé. Comme Kylian Mbappé avant lui et au PSG, Dembélé est sur le point de rallonger son contrat envers le FC Barcelone, mais seulement pour une période de deux saisons.

Ousmane Dembélé dans le sillage de Kylian Mbappé ? Pendant de longs mois, il a été question d’un départ libre de tout contrat de Mbappé pour le Real Madrid et cette opération était constamment commentée dans la presse et par les différentes parties. Mais finalement, l’attaquant du PSG a prolongé son contrat au sein du champion de France, le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025.

Un retournement de veste du FC Barcelone

En janvier dernier, soit au moment du mercato hivernal, le FC Barcelone avait écarté Ousmane Dembélé de l’effectif de Xavi Hernandez tant que sa situation contractuelle n’était pas plus claire. Refusant alors de prolonger son contrat qui courrait jusqu’au 30 juin, Dembélé était invité à aller voir ailleurs par la direction du Barça afin que cette dernière puisse tirer une indemnité de transfert plutôt que de le voir quitter le FC Barcelone libre de tout contrat cet été.

Chelsea et le PSG sur les rangs pour Dembélé ?

Cela fait à présent plusieurs semaines que l’avenir d’Ousmane Dembélé fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, le nouveau propriétaire de Chelsea Todd Boehly aimerait recruter une star à l’intersaison. Il est question d’un potentiel transfert de Neymar, mais Le Parisien faisait savoir qu’Ousmane Dembélé serait la priorité de Boehly et de Thomas Tuchel. Pour ce qui est du PSG, la presse ibérique a fait savoir par le biais de SPORT , qu’en cas de transfert de Neymar, le président Nasser Al-Khelaïfi s’intéresserait au profil d’Ousmane Dembélé.

Barcelona y Ousmane Dembélé cerca de llegar a un acuerdo para la renovación del francés por dos temporadas. — luis rojo (@Luis_F_Rojo) July 3, 2022

Un accord proche d’être trouvé jusqu’en juin 2024 au Barça ?