Transferts - PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo, une folie est tentée

Axel Cornic

Les évènements autour de Lionel Messi vont avoir une répercussion certaine sur le reste du mercato parisien et surtout sur l’avenir de Neymar. L’autre star mal-aimée du Paris Saint-Germain semble toujours être l’un des premiers indésirables, après les tentatives des dirigeants de le vendre l’été dernier. Sauf que sa situation contractuelle rend forcément un départ beaucoup plus compliqué qu’avec Messi...

Entre le PSG et Lionel Messi, l’histoire semble être à son épilogue. L’escapade en Arabie Saoudite de la star argentine a en effet poussé le club parisien à prendre des décisions jusque-là inédites, puisque ces dernières années certains reprochaient justement au PSG de donner trop de libertés à ses joueurs majeurs.

«Sainteté Messi», en plein scandale, il dézingue le PSG https://t.co/zCCQWxlWY1 pic.twitter.com/AvOcjgvMzA — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Entre Messi et le PSG, ça sent la fin

Le verdict a fait couler énormément d’encre, puisque Lionel Messi a été suspendu pour une quinzaine de jours et va donc rater les deux prochains matchs du PSG. Mais va-t-on vraiment le revoir porter les couleurs parisiennes avant le terme de son contrat, soit le 30 juin prochain ? L’Equipe a en effet annoncé ce jeudi que le septuple Ballon d’Or n’envisageait pas vraiment un retour au PSG. Un licenciement ne serait pas à l’ordre du jour, mais une séparation prématurée pourrait arranger tout le monde.

L’Arabie Saoudite tente aussi Neymar

Et Neymar dans tout ça ? D’après les informations du quotidien, cette situation affecterait également l’avenir du Brésilien, blessé de longue date et dont la saison est terminée depuis février dernier. Victime de la contestation des supporters, il ne serait pas totalement opposé à un départ du PSG, alors que son départ se termine en juin 2027. Une offre serait vraisemblablement arrivée d’Arabie Saoudite, mais Neymar ne serait visiblement pas intéressé par un avenir à la Cristiano Ronaldo... ou à la Lionel Messi, puisque le pays du Golfe souhaiterait lui faire signer le plus gros contrat de l’histoire du football.