Transferts - PSG : Mbappé annonce son cadeau de départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé vit une période très particulière puisque son départ du PSG pour la fin de saison semble déjà acté, mais l'attaquant français reste malgré tout focalisé sur les échéances sportives majeures qui l'attendent dans les mois à venir. Et il affiche même son envie de réaliser un triplé historique avec le PSG, avant de s'en aller par la grande porte.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ. Le 15 février dernier, l'attaquant de 25 ans se serait entretenu avec son président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui indiquer qu'il ne prolongerait pas et s'en irait donc libre à l'issue de la saison. Mais pas question pour autant de se relâcher sur le terrain, et Mbappé souhaite marquer l'histoire du PSG avant de prendre la direction du Real Madrid...

« Rien de croustillant à vous annoncer »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Kylian Mbappé a préféré botter en touche quant à son futur départ du PSG : « Si j’ai annoncé mon départ aux dirigeants du PSG ? Il faut poser la question à celui qui vous a annoncé ça. Il sait, donc il faut lui poser la question. Je suis désolé mais je n'ai rien de croustillant à vous annoncer », s'est contenté de répondre le capitaine de l'équipe de France, refusant donc d'annoncer pour l'instant son départ vers le Real Madrid. Mais il souhaite malgré tout faire un très beau cadeau départ au PSG.

Mbappé vise un triplé historique