Transferts - PSG : Luis Campos veut dépouiller un grand club européen sur le mercato

Publié le 28 octobre 2022 à 19h00

Arrivé dans l’organigramme du PSG avant le dernier mercato estival, Luis Campos s’est déjà distingué avec l’arrivée de Vitinha, l’un des nouveaux éléments forts de l’entrejeu parisien, mais celui-ci n’est pas le seul talent portugais supervisé par le conseiller football de Nasser Al-Khaleïfi. Ce dernier en pince également pour trois jeunes prometteurs de Benfica.

Connu pour sa capacité à dénicher des pépites prometteuses, Luis Campos ne s’est pas trompé au cours de son premier mercato estival à la tête du PSG en mettant la main sur Vitinha. Un transfert estimé à 41.5M€ et rapidement justifié par les premières apparitions du milieu de 22 ans. Mais le FC Porto n'est pas la seule formation portugaise à pouvoir se vanter d’avoir fait éclore plusieurs cracks au cours des dernières années. Benfica aussi, à l’instar de João Félix, parti à l’Atlético de Madrid en 2019 pour 127M€. D’autres jeunes pépites ont depuis fait leur apparition chez les Águias , et cela n’a pas échappé à Luis Campos.

António Silva affole déjà le mercato, le PSG est passé à l’action

À seulement 18 ans, António Silva fait déjà tourner la tête de certains dirigeants des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester City, Naples ou encore Valence seraient à l’affût, tout comme le PSG. Depuis un an, la progression du défenseur central est phénoménale, incitant Luis Campos à tenter sa chance lors du dernier mercato estival afin de renforcer la charnière parisienne. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a souhaité récupérer António Silva en marge des discussions pour le prêt de Julian Draxler à Lisbonne, mais Benfica a refusé d’inclure son joueur dans l’opération, conscient du talent dont il disposait. « Le petit, il joue en Ligue des champions comme s'il était dans son jardin , s’enflammait récemment Valdo, ancien de Benfica et du Paris Saint-Germain, dans les colonnes de L’Équipe . Il est entré dans l'équipe comme s'il était là depuis dix ans. S'imposer comme ça, aussi jeune, j'avais déjà vu ça au Brésil mais pas en Europe. À l'époque, Ruben Dias avait presque deux ans de plus, et ce n'était pas comme lui. Il est fort, très fort, à la fois très simple et très intelligent dans son jeu. »



Selon nos informations, confirmée depuis par le quotidien A Bola , l’écurie parisienne n’a pas baissé les bras et lorgne toujours António Silva, représenté par Jorge Mendes. Avec un contrat courant jusqu’en 2027 et une clause libératoire de 100M€, Benfica apparaît en position de force, mais le PSG a d’ores et déjà prévu de repasser à l’action dans les prochains mois. Luis Campos pourrait d’ailleurs profiter de la Coupe du Monde pour observer celui qui fait l’unanimité au Portugal, puisque la blessure de Pepe à un genou pourrait lui ouvrir les portes de la sélection.

Gonçalo Ramos, le pivot tant attendu par Mbappé ?

Au Qatar, António Silva pourrait être accompagné de Gonçalo Ramos, avant de se retrouver à l’avenir au PSG ? Appelé pour la première fois par Fernando Santos en septembre dernier pour affronter la République Tchèque et l’Espagne. Gonçalo Ramos pourrait être récompensé de son excellent début de saison avec Benfica (10 buts et 6 passes décisives en 18 rencontres) en accompagnant Cristiano Ronaldo au Qatar. Des prestations qui ont également incité Luis Campos à maintenir son intérêt pour lui. Comme l’expliquait récemment L’Équipe , l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC suit la progression de l’attaquant de 21 ans depuis plusieurs années, martelant en interne que celui-ci est promis à un grand avenir.



À son arrivée dans la capitale, Campos a donc naturellement coché son nom pour intégrer un élément supplémentaire dans l’attaque du PSG, et ainsi répondre à la demande de Kylian Mbappé, désireux de voir le club parisien recruter un pivot afin de pouvoir évoluer sur le côté. Finalement, Gonçalo Ramos, sous contrat jusqu’en 2026, n’a pas posé ses valises près du Parc des Princes, mais l'actuel meilleur buteur du championnat portugais, dont la cote était estimée à 40M€ ces dernières semaines, reste dans le viseur du conseiller football parisien.

L’opportunité Cher NDour