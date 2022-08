Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos met le feu sur le mercato

Publié le 30 août 2022 à 20h30

Le mercato estival touche à son but et fermera ses portes jeudi soir. Mais alors qu'il reste encore 48 heures aux clubs pour réaliser des derniers mouvements, le PSG anime plus que jamais le marché des transferts. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, ça bouge dans tous les sens et ça devrait être le cas jusqu'au dernier moment.

Cet été, le mercato du PSG s'annonçait très chaud. Et pour cause, sous l'impulsion de Luis Campos, le club parisien espérait être en mesure de réaliser une large revue d'effectif en offrant à Christophe Galtier les joueurs dont il a besoin pour son projet de jeu, mais surtout en allégeant un effectif bien trop pléthorique. Dans cette optique, quatre nouveaux joueurs sont arrivées à savoir Vitinha, recruté pour 41M€ en provenance du FC Porto avant qu'Hugo Ekitike ne débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un peu plus tard, le PSG a bouclé les transferts de Renato Sanches et Nordi Mukiele. Côté départ, certains indésirables sont partis à l'image de Georginio Wijnaldum, prêté à l'AS Roma, ou encore Thilo Kehrer vendu à West Ham tandis qu'Ander Herrera a rejoint l'Athletic Bilbao, là aussi sous la forme d'un prêt. Mais alors que le mercato fermera ses portes jeudi soir, ça devrait encore bouger à Paris où ce mardi est très animé.

Fabian Ruiz et Carlos Soler arrivent

En effet, la confirmation est tombée pour Fabian Ruiz qui devrait s'engager avec le PSG pour environ 25M€, bonus compris. Christophe Galtier a d'ailleurs vendu la mèche en conférence de presse : « Vous avez l'information comme quoi Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre coté. On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions. Mais rien n'est encore officiel. On a déjà vu par le passé des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites ». Le joueur de Naples est attendu ce mardi à Paris pour signer son contrat de cinq ans. Et il pourrait être rejoint dans la foulée par son compatriote Carlos Soler qui débarque lui de Valence pour un peu moins de 20M€. Son arrivée serait quant à elle prévue pour mercredi.

Skriniar toujours espéré ?

Dans le même temps, Christophe Galtier espère toujours recruter un nouveau défenseur central. Et alors que la piste menant à Axel Disasi s'est refermée aussi rapidement qu'elle s'est ouverte, l'entraîneur du PSG espère toujours voir débarquer Milan Skriniar, la priorité du club depuis l'ouverture du mercato. « Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible », assurait Galtier devant les médias.

Le dégraissage s'accélère