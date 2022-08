Foot - Mercato - PSG

Transferts : Campos a trouvé le nouveau chantier de son mercato

Publié le 9 août 2022 à 23h35 par Axel Cornic

Après avoir tout changé au milieu de terrain, où Fabian Ruiz pourrait bientôt débarquer, Luis Campos a trouvé son nouveau chantier de l’été. L’architecte du nouveau Paris Saint-Germain souhaiterait en effet régler les problèmes en défense, avec l’opération Milan Skriniar qui reste une obsession... mais pas forcément la seule piste chaude.

Dès le début du mercato un seul intouchable s’est dessiné au milieu, avec Marco Verratti. Pour le reste, la nouvelle direction du PSG a ouvert grand la porte à un départ et cela s’est récemment vérifié avec Georginio Wijnaldum. Ce dernier pourrait bientôt être suivi par Leandro Paredes, Ander Herrea, Idrissa Gueye et même Danilo Pereira, même si pour le moment aucune piste n’est vraiment chaude. Du côté des arrivées ça a également bougé, puisque Vitinha et Renato Sanches sont arrivés, tandis que Luis Campos travaille déjà sur un nouveau renfort avec Fabian Ruiz, actuellement au Napoli. De quoi définitivement régler le sujet du milieu de terrain ?

Mercato - PSG : La presse italienne lâche de nouveaux indices sur le transfert de Skriniar https://t.co/VBcOeGcdzc pic.twitter.com/e9fe7Suv63 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Campos n’oublie pas Skriniar, mais...

Le vent du changement devrait souffler sur un autre secteur en cette deuxième partie de mercato. Si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, Luis Campos aurait le regard tourné vers la défense, qu’il pensait pouvoir renforcer plus tôt cet été. Dès le 16 juin, nous vous avons dévoilé sur le10sport.com l’intérêt prononcé du nouveau boss du PSG pour Milan Skriniar, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A. Après un moment de flottement, La Gazzetta dello Sport assure que Campos serait revenu à la charge, sans toutefois préciser s’il est enfin décidé à offrir les 70M€ réclamés par l’Inter.

Le plan B Fofana

A cause de cet écart dans les négociations avec les Nerazzurri , Luis Campos aurait activé une nouvelle piste avec Wesley Fofana. Il a l’avantage d’être Français et plus jeune que Milan Skriniar... mais il est surtout beaucoup plus cher ! Sky Sports parle en effet de pas moins de 100M€ réclamés par Leicester pour laisser filer le néo-international français, qui pourrait décider de se mettre en valeur à quelques mois de la Coupe du monde, en rejoignant un top club européen. Reste à voir si Campos a envie de dépenser cette somme astronomique, alors qu’il a jusque-là refusé d’offrir beaucoup moins pour Skriniar.

