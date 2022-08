Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'accélère pour ce transfert de Luis Campos

Publié le 9 août 2022 à 22h15 par La rédaction

Alors qu’Abdou Diallo serait poussé vers la sortie par le PSG de Christophe Galtier, le Milan AC n'aurait pas oublié l'idée de le recruter lors de ce mercato estival. En effet, les Rossoneri compteraient accélérer très vite les démarches pour boucler le transfert du Sénégalais.

Un nouveau joueur pourrait quitter le PSG. En effet, après le départ de Georginio Wijnaldum du côté de l’AS Roma, Luis Campos pourrait bien envoyer un autre joueur parisien en Serie A. Plus vraiment en odeur de sainteté dans l’arrière-garde parisienne, Abdou Diallo devrait quitter Paris cet été. Et un club serait sur le point d’accélérer les démarches sur ce dossier.

Le Milan AC en pince pour Abdou Diallo

Comme annoncé par Milan News , le Milan AC aurait prévu d’accélérer ce mercredi pour le transfert d'Abdou Diallo. En effet, l’international sénégalais plairait beaucoup aux dirigeants Rossoneri , qui verraient en lui un bon défenseur central à ajouter à leur effectif. Ses qualités de vitesse et de technique seraient notamment ses gros points forts. Sa polyvalence serait aussi très appréciée, lui qui peut aussi jouer au poste d’arrière gauche.

Le PSG et l’AC Milan toujours pas d’accords

Cependant, les deux clubs ne seraient toujours pas tombés d’accord. En effet, les dirigeants du Milan AC souhaiteraient faire venir Abdou Diallo sous la forme d’un prêt, assorti à une option d’achat. Toutefois, les dirigeants du PSG voudraient, de leur côté, que le joueur parte sous la forme d’un transfert sec. L’insertion d’une obligation d’achat dans le prêt de Diallo à Milan serait aussi une éventualité que le PSG pourrait accepter, mais la position parisienne est claire : il faut que le départ de Diallo finisse par être définitif. Affaire à suivre…