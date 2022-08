Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet indésirable de Galtier prépare un terrible coup

Publié le 9 août 2022 à 21h35 par Amadou Diawara

Avant la tournée au Japon du PSG, Ander Herrera a fait partie des premiers joueurs de Christophe Galtier mis à l'écart en vue d'un transfert cet été. Malgré tout, l'international espagnol ne compterait en aucun cas faire ses valises cet été, en cédant face à la pression de sa direction.

Lors de l'été 2019, Ander Herrera a quitté Manchester United et s'est engagé en faveur du PSG. Alors que l'international espagnol était en fin de contrat, le club de la capitale a profité de la situation pour boucler un transfert libre et gratuit. Mais après trois saisons sous les couleurs du PSG, Ander Herrera serait plus que jamais poussé vers la sortie par les hautes sphères parisiennes.

Ander Herrera refuse de quitter le PSG

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remercier à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino. Dans la foulée, le président parisien a nommé Luis Campos et Christophe Galtier en tant que conseiller football et entraineur. Et les deux hommes s'activent depuis plusieurs semaines pour métamorphoser le PSG. Alors qu'ils ont déjà bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et de Renato Sanches, Luis Campos et Christophe Galtier aimeraient également dégraisser leur effectif cet été.

Aucun club intéressé par Ander Herrera pour un transfert ?

Dans cette optique, le PSG a mis en place un deuxième groupe d'entrainement avec les jeunes joueurs et les indésirables du club qui sont poussés vers la sortie. Et avant la tournée au Japon, Christophe Galtier avait déjà envoyé cinq joueurs de son effectif dans ce « loft » : Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Rafinha et Georginio Wijnaldum. Par la suite, le coach du PSG a ajouté deux nouveaux noms à ce groupe d'indésirable : Thilo Kehrer puis Idrissa Gueye. Et en ce qui concerne Ander Herrera, il ne compterait en aucun cas faire ses valises lors de ce mercato estival.

Le PSG prêt à accepter toute offre pour Ander Herrera ?