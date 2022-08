Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain transfert de Campos retardé par Navas ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Napoli, Fabian Ruiz serait on ne peut plus proche du PSG. Toutefois, le transfert de l'international espagnol serait retardé par Keylor Navas. En effet, le PSG et Naples discuteraient de plusieurs éléments de ces deux dossiers.

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, le PSG voudrait frapper encore plus fort sur le marché. En effet, malgré les arrivées de deux nouveaux milieux de terrain, Luis Campos aimerait en recruter un troisième lors de ce mercato estival : Fabian Ruiz.

🚨Fabian Ruiz to PSG is very close. It’s actually only the Keylor Navas component that’s holding up the transfer. Told lots of different structures being discussed (both separate deals and linked). But expectation is Navas will end up at Napoli. This also means Kepa won’t join.