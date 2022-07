Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a connu un énorme coup de pression sur le mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Nommé conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’aura pas mis longtemps avant de réaliser son premier coup avec l’arrivée de Vitinha. Le Portugais a été recruté au FC Porto. Un accord a fini par être trouvé, mais les négociations n’ont visiblement pas été si simples entre les deux clubs pour le transfert de Vitinha.

Cet été, des nouveaux joueurs sont attendus du PSG. Une recrue est déjà arrivée avec Vitinha. Débarqué en provenance du FC Porto, il vient renouveler le milieu de terrain et épauler Marco Verratti. Un transfert pour lequel le PSG a dépensé près de 40M€, le montant de la clause libératoire de Vitinha. Mais l’addition aurait pu être plus élevée.

Mercato - PSG : Une opération à 40M€ bloquée par Icardi ? La réponse https://t.co/8pwkwdQHAW pic.twitter.com/kgcbevC2ks — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Le coup de pression de Porto

Président du FC Porto, Pinto da Costa a dévoilé les dessous des négociations pour Vitinha. Un coup de pression a alors été révélé. « Ce que j’ai dit quand nous avons parlé de Vitinha, c’est que nous avions une offre de 30M€ et que nous ne l’avons pas vendu, contre l’avis de certains qui pensaient que c’était un gros coup. J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40M€, tant que nous aurions l’argent tout de suite. L'opération Vitinha n’a été bouclée qu’à neuf heures du soir du dernier jour de juin », a-t-il assuré pour les médias du FC Porto.

« Ils pensaient que je bluffais »