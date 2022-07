Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du club est intervenue pour le transfert de Vitinha

Publié le 7 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Première recrue officielle du PSG de l'ère Campos, Vitinha a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Un changement de dimension pour le milieu de terrain portugais qui va retrouver ses compatriotes Danilo Pereira et Nuno Mendes au PSG. Mais c'est un autre lusitanien qui a aidé Vitinha à faire son choix : Pedro Miguel Pauleta.

Le mercato du PSG est lancé ! En effet, le club de la capitale a officialisé le transfert de Vitinha qui débarque en provenance du FC Porto pour 41,5M€, soit le montant de sa clause libératoire. Le milieu de terrain portugais est donc la première recrue estivale du PSG, mais également la première de l'ère Campos, le nouveau conseiller football du club de la capitale. D'autres transferts vont suivre, mais l'arrivée de Vitinha s'inscrit déjà dans la nouvelle politique du club parisien qui souhaite miser sur des joueurs moins bling-bling. Et l'ancien joueur du FC Porto a bénéficié des conseils de l'un de ses compatriotes très connu au sein du club de la capitale.

Pauleta a convaincu Vitinha

En effet, dans une interview accordée à RMC Sport , Vitinha révèle avoir discuté avec Pedro Miguel Pauleta, buteur légendaire du PSG entre 2003 et 2008. « Je peux vous révéler que Pauleta m’a appelé. Ce fut incroyable, il a été très sympathique. Il m’a proposé son aide pour tout ce dont j’avais besoin », explique Vitinha qui retrouve également deux compatriotes à Paris. « Et bien sûr, j’ai aussi parlé avec mes coéquipiers, Danilo et Nuno Mendes. Et on va certainement plus se parler encore, pour des questions liées à la maison, la voiture, tout ça… Ils sont là pour m’aider et ils ont été super avec moi, jusqu’ici », ajoute-t-il.

«Cela s’est fait naturellement»

Dans la suite de son interview, Vitinha dévoile également les coulisses des négociations avec le PSG : « Les contacts avaient été pris il n’y a pas si longtemps. Je connaissais les intentions du PSG et ça s’est fait naturellement. Je suis très reconnaissant au président, Nasser Al-Khelaïfi, à Luis Campos, à tous ceux qui m’ont donné cette opportunité. Être ici est un privilège et je vais tout faire pour que ça se passe le mieux possible ».

