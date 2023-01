Transferts - PSG : Lewandowski, Rashford… Campos s’est trompé pour son premier mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Afin d’épauler Kylian Mbappé à la tête de l’attaque, le PSG a cherché à faire venir un attaquant l’été dernier. Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Marcus Rashford : Luis Campos a activé de nombreux dossiers mais il n’est pas parvenu à étoffer l’effectif de Christophe Galtier.

« On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu'au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois). Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football), qui lui est en relation directe avec la direction et le président. Il ne faut pas se tromper et ne pas faire n'importe quoi, voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie et le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée ». En août dernier, Christophe Galtier annonçait clairement que le PSG attendait un nouvel attaquant.

Mbappé a réclamé Lewandowski

Un message reçu par Luis Campos qui s’était lancé sur plusieurs pistes. Mais le conseiller sportif du PSG n’est parvenu à boucler aucun dossier, hormis celui menant à Hugo Ekitiké. Pourtant, le Portugais avait de nombreuses cibles. Robert Lewandowski était l’une d’entre elles. Comme l’a rappelé Le Parisien , Kylian Mbappé aurait même milité pour un transfert du Polonais mais il a opté pour le FC Barcelone. Derrière, Luis Campos s’est longuement penché sur le dossier Gianluca Scamacca. Un temps très proche du PSG, l’international italien a fini par prendre la direction de West Ham.

Le PSG va retenter sa chance pour Rashford

Marcus Rashford était une autre piste du club de la capitale. Toutefois, Manchester United n’a jamais semblé ouvert aux négociations, ce dossier pourrait donc se rouvrir lors du prochain mercato estival puisque l’international anglais sera libre de tout contrat. D’ici là, le PSG pourrait tenter de faire venir un autre attaquant puisqu’en attendant, Christophe Galtier doit faire avec ce qu’il a.