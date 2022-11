Transferts - PSG : L’énorme désillusion de Keylor Navas après le mercato

Thibault Morlain

A son arrivée au PSG, Christophe Galtier a été très clair concernant la gestion des gardiens : l’alternance était terminée. Gianluigi Donnarumma a alors été désigné numéro 1, reléguant Keylor Navas au rôle de doublure. Il était alors prévu que le Costaricain fasse ses valises, mais son transfert a finalement avorté. Suite à cela, la descente aux enfers a débuté pour Navas.

Cet été, au PSG, un gros dégraissage était prévu au sein de l’effectif de Christophe Galtier. De nombreux indésirables ont alors fait leurs valises, mais certains départs ne se sont finalement pas réalisés. Cela vaut notamment pour Keylor Navas. L’ancien du Real Madrid a été l'un des grands perdants de l’arrivée du nouvel entraîneur au PSG. En effet, Galtier a mis fin à l’alternance et c’est Gianluigi Donnarumma qui a été choisi pour être le numéro 1. Relégué au second plan, Navas avait alors prévu de faire ses valises. Il était d’ailleurs question d’un transfert vers Naples.

Keylor Navas déchante

Aujourd’hui, Keylor Navas est toutefois encore un joueur du PSG. En effet, son transfert vers Naples a capoté au dernier moment. Un échec qu’il a fallu digérer pour l’ancien du Real Madrid. Suite à cet événement, L’Equipe explique alors que Navas avait accepté de rester au PSG. Néanmoins, malgré la hiérarchie claire mise en place par Christophe Galtier, le gardien parisien s’attendait à avoir du temps de jeu, notamment avec l’enchainement des rencontres avec la Ligue des Champions.



Toutefois, au fil des semaines, Keylor Navas est tombé de très haut. Cela a notamment été le cas suite à la victoire lors du PSG face à la Juventus lors du premier match de Ligue des Champions. Le Costaricain s’attendait alors à être titulaire pour le match de Ligue 1 qui arrivait. Il est finalement resté sur le banc, comme depuis le début de la saison.

« J’aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué »