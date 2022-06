Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier, Zidane... L’Émir du Qatar veut provoquer un coup de tonnerre

Publié le 28 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Certes, la nomination de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur serait proche d’être effectuée du côté du PSG, pour le plus grand bonheur de Luis Campos. Néanmoins, le rêve de l’Émir du Qatar est toujours de confier les rênes de l’équipe à Zinedine Zidane et une ultime rencontre avec l’ancien coach du Real Madrid serait programmée ce mardi soir à Doha.

Zinedine Zidane est, depuis un bon nombre de mois, le grand rêve de l’Émir du Qatar pour le PSG. Et c’est tout à fait ce que le10sport.com n’a cessé de vous rabâcher. Dès novembre dernier, et alors que le cas Mauricio Pochettino commençait à faire jaser en interne, les propriétaires qataris songeaient déjà à tourner la page Pochettino pour enfin réaliser le rêve de longue date de l’Émir : attirer Zinedine Zidane.

Luis Campos sur le point de remporter son combat grâce à la venue de Christophe Galtier

Depuis, la presse n’a cessé de confirmer la tendance dessinée par le10sport.com en liant l’ancien entraîneur du Real Madrid au PSG jusqu’à très récemment. En effet, lors de la première quinzaine du mois de juin, différents médias ont évoqué la nouvelle proximité entre les hauts décideurs du PSG et de Zinedine Zidane. D’ailleurs, comme Daniel Riolo le révélait, lui qui avait annoncé la venue de Lionel Messi et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Zidane était tout proche de signer en faveur du PSG. Cependant, le10sport.com niait totalement cette information et vous dévoilait le 10 juin dernier que le successeur de Mauricio Pochettino sera Christophe Galtier et non Zidane après le forcing du conseiller football du club en la personne de Luis Campos. Depuis, la roue a bel et bien tournée et le désormais ex-entraîneur de l’OGC Nice, remplacé par Lucien Favre, est à un pas du PSG pour qui le club de la capitale verserait entre 4 et 5M€ aux Aiglons .

Un voyage de dernière minute de Zidane à Doha ?

Néanmoins, il se pourrait que tout ne soit pas encore perdu pour le Qatar dans le dossier Zinedine Zidane. À en croire les informations divulguées par Mundo Deportivo , le champion du monde 1998 se rendrait à Doha ce mardi soir dans l’optique de s’entretenir avec l’Émir Al-Thani du Qatar afin de rapprocher son rêve de la réalité de voir Zidane à la tête de l’équipe emmenée par Kylian Mbappé ?

🚨 Zidane tiene previsto mantener una reunión con el emir de Qatar, dueño del PSG✍️ @RamonFuentes74https://t.co/AJJebEB87e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2022

Zidane a fixé une condition simple : le départ de Neymar