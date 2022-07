Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le scénario catastrophe se confirme pour le mercato d’Icardi

Publié le 17 juillet 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Après trois années passées au Paris Saint-Germain, l’heure est venue de partir pour Mauro Icardi. C’est en tout cas la volonté de la nouvelle direction, qui ne trouve toutefois pas de solution en ce mercato estival. Plusieurs pistes sont tombées à l’eau et le scénario pourrait se répéter avec Monza, l’un des derniers clubs annoncés sur les traces du numéro 9 du PSG.

Il est loin l’attaquant qui faisait peur à n’importe quelle défense de Serie A. Désormais, Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même. Son bilan famélique de la saison 2021/22 (5 buts en 30 matchs) semble une sorte de chant du cygne et on pourrait bien ne plus le voir sous les couleurs du PSG. D’ailleurs, Luis Campos vient de recruter Hugo Ekitike et pousse toujours pour le transfert de Gianluca Scamacca, même si Sassuolo continue de réclamer 50M€ pour le lâcher. En cas d’échec, il aurait d’ailleurs une autre piste offensive en tête avec Gonçalo Ramos de Benfica, ce qui met totalement un terme à un possible avenir d’Icardi au PSG.

C’est le calme plat autour d’Icardi

Pour boucler un départ, il faut pourtant des clubs intéressés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas nombreux pour Mauro Icardi. En Italie, on ne parle que d’offre de prêts secs, avec le Paris Saint-Germain qui devrait en plus de ça prendre en charge les 10M€ net que l’attaquant gagne chaque année. Mais même ce scénario semble être tombé à l’eau, puisque la Juventus, l’AS Roma, le Napoli et même la Fiorentina ont fait d’autres choix en attaque.

La folle rumeur Monza

Ainsi a comme à prendre ampleur depuis quelques semaines la piste menant à Monza, ambitieux promu de Serie A qui est prêt à dépenser gros lors de ce mercato afin de se faire une place dans l’élite. Adriano Galliani a plusieurs fois évoqué l’arrivée de Mauro Icardi, assurant qu’elle n’est « pas impossible », pour un club qui ne jouer aucune coupe européenne et qui pourrait surtout être destiné à lutter pour le maintien.

