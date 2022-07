Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le clan Icardi pose d’énormes conditions pour le mercato

Publié le 12 juillet 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Auteur d’une saison catastrophique, Mauro Icardi semble être l’un des tout premiers candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain. Son salaire de 10M€ par an et ses prestations décevantes ne poussent toutefois pas les clubs à faire quelque chose et pour ne rien arranger, son entourage semble compliquer la situation.

Une longue liste d’indésirable a été dressée au PSG. Avec le nouveau projet que les propriétaires veulent mettre en place il n’y a plus de place pour les joueurs superflus et un énorme ménage va donc être opéré. Certains ne s’opposent aucunement à cette volonté, puisque Abdou Diallo aurait notamment l’intention de quitter le PSG pour bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Pour d’autres, les choses sont beaucoup plus difficiles...

53M€ perdus depuis son arrivée au PSG

Mauro Icardi est l’exemple parfait. Acquis pour une somme totale autour des 60M€ entre transfert et prêt, l’attaquant n’a jamais confirmé au cours de son séjour au Paris Saint-Germain. Pire, sa valeur sur le marché a dégringolé en deux ans puisque selon le site spécialisé Transfermarkt il est passé de 75M€ en 2019 à seulement 22M€ en mai 2022. Son contrat est très important, puisqu’il gagne 10M€ net par an et est lié au PSG jusqu’en juin 2024. Forcément, pas le meilleur des arguments pour attiser l’intérêt des autres clubs...

Icardi veut partir, mais à ses conditions

D’après les informations de TMW , Mauro Icardi ne serait finalement pas opposé à un départ, puisqu’il aurait clairement compris qu’il n’aura pas de place au PSG. Ça se fera toutefois à ses conditions ! Le portail italien assure en effet que Wanda Nara aurait refusé toute autre opération qu’un prêt sec, sans option d’achat. L’objectif serait ainsi de faire partir Icardi pour une saison, ainsi qu’il montre son véritable niveau avant de revenir au PSG... ou partir ailleurs.

